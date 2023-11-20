Снижение температуры ожидается уже на этой неделе.

Уже на этой неделе в Украине ожидаются сильные морозы до -14°. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его данным, в целом погода в третьей декаде месяца ожидается неустойчивой, с большим количеством осадков, температурными колебаниями и преобладанием циклонической деятельности.

"В атмосфере над Европой наметились переходные процессы, которые приведут к настоящей борьбе осени и зимы на территории нашей страны. С севера и северо-востока Европы к нам будет поступать холодный воздух и параллельно с этим активизируются атмосферные фронты и снизится атмосферное давление", - пояснил синоптик.

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Следствием такого соседства различных по характеристикам воздушных масс, говорит синоптик, станет выпадение осадков в виде снега и дождя по всей стране.

"В северных, центральных и восточных регионах сформируется первый снежный покров, а температура в отдельные дни опустится до -14...-10 °С. Сравнительно тепло останется на крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье", - говорит Игорь Кибальчич.

Погода 20 ноября

Сегодня, по прогнозу синоптика, на большей части Украины пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Сухо будет только в Черниговской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях. "На севере Левобережья, а также на Полесье ожидается местами сильный снег, налипание мокрого снега; на дорогах гололедица", - предупреждает он. Температура воздуха днем -2...+3 °С.

Погода 21 ноября

Во вторник, 21 ноября, ночью в северо-восточной части страны снег, днем местами небольшой снег и мокрый снег. На крайнем западе Украины небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах северных, восточных и местами западных областей гололедица. Температура воздуха ночью -7...-2 °С, днем +2...-3 °С. В западных областях, в Крыму и на юге Одесской области ночью 0...+5 °С, а днем воздух прогреется до +5...+10 °С.

Погода 22 ноября

В среду, по данным Игоря Кибальчича, в южных областях и Крыму ожидается умеренный, местами значительный дождь. В западных областях-небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории Украины без осадков. Температура воздуха в северных и восточных областях ночью упадет до -13...-8 °С, а днем будет не выше -6...-1 °С. В западных и южных регионах ночью 0...+5 °С, днем +4...+9 °С. В центральной части страны около 0 °С.

Похолодание в Украине

О том, что в Украину идет сильное похолодание, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Ожидается, что холоднее всего будет в середине недели, а уже ближе к выходным температура снова повысится.

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