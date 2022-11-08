В среду, 9 ноября, воздух в столице прогреется до +13 градусов.

В среду, 9 ноября, в Киеве станет еще теплее.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в ночь на 9 ноября температура в столице опустится до +4 градусов, а днем потеплеет до +13. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

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Ветер юго-западного и западного направлений будет слабым, 2,1 - 2,8 м/с. Атмосфкерное давление слегка пониженное, 752-753 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +5°, днем +14°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Тернополе 9 ноября ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +13°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +6°...+13°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +4°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+9°.

В Одессе 9 ноября - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +11°.

В Херсоне в среду ночью +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+10°, небольшая облачность.

В Харькове - облачнно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет ясно и беозблачно, 0°...+11°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +7°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°.

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