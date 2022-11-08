В среду, 9 ноября, в Украине ожидается теплая осення погода без осадков. Практически по всей стране будет доминировать небольшая облачность, а на крайнем западе ожидается ясная и безоблачная погода. Температура днем будет в пределах +8°...+14°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +13°.
- Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +5°, днем +14°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.
- В Тернополе 9 ноября ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +13°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +6°...+13°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +14°.
- В Виннице завтра будет +4°...+13°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +3°...+9°.
- В Одессе 9 ноября - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +11°.
- В Херсоне в среду ночью +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+10°, небольшая облачность.
- В Харькове - облачнно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет ясно и беозблачно, 0°...+11°.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -3°, днем +7°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°.
Народные приметы на 9 ноября
9 ноября - Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея. С этого дня, считали, начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам.
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