В среду, 10 августа, в Киеве ожидается самый прохладный день недели.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью температура в столице опустится до +17°, а днем столбики термометров макимально поднимутся лишь до +21°. Весь день в Киеве будет облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер 10 августа будет преимущественно северный, а его скорость составит 2 - 2,9 м/с. Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное, 750-751 миллиметр ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +21°, легкий дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, гроза.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, ливень.
В Тернополе 10 августа ночью будет +14°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, легкий дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°, гроза.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+26°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, легкий дождь.
В Виннице завтра будет +13°...+23°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду будет ночью +13°, днем +23°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+27°, легкий дождь.
В Одессе 10 августа - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +31°.
В Херсоне в среду ночью +20°, днем +34°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°, гроза.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +33°, облачно с прояснениями.
В Сумах температура воздуха составит +17°...+24°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +17°...+30°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +33°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +35°.