В течение дня воздух в столице прогреется лишь до +21°.

В среду, 10 августа, в Киеве ожидается самый прохладный день недели.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью температура в столице опустится до +17°, а днем столбики термометров макимально поднимутся лишь до +21°. Весь день в Киеве будет облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер 10 августа будет преимущественно северный, а его скорость составит 2 - 2,9 м/с. Атмосферное давление стабильное, но слегка пониженное, 750-751 миллиметр ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +21°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, гроза.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, ливень.

В Тернополе 10 августа ночью будет +14°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+26°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +13°...+23°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +13°, днем +23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+27°, легкий дождь.

В Одессе 10 августа - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +34°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°, гроза.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +33°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +17°...+24°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +17°...+30°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +33°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +35°.

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