10 августа на юге и востоке Украины по-прежнему будет очень жарко, а на западе - прохладно и пройдут дожди.

В среду, 10 августа, погода в Украине существенно не изменится. Только на западе и некоторых центральных областях ожидаются дожди, местами - грозы. На востоке и юге страны будет жарко, +30°...+35°. На севере и западе будет прохладнее всего, +20°...+24°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +17°, днем +21°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +21°, легкий дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, гроза.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, ливень.

В Тернополе 10 августа ночью будет +14°, днем +21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +20°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+26°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +13°...+23°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +13°, днем +23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+27°, легкий дождь.

В Одессе 10 августа - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +34°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°, гроза.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +33°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +17°...+24°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +17°...+30°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +33°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +35°.

Народные приметы на 10 августа

10 августа - Прохоров день. В этот день чествовали кузнецов, которые правили лемехи плугов перед распашкой земли под озимые, ладили сохи. На Прохора солнце печет, сено весело сушит.

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