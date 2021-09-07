Исследователи пришли к выводу, что больше всего засухи участятся в Альпах, Франции, на Средиземноморье и Иберийском полуострове.

В будущем в Европе только участятся засухи. При этом они будут более продолжительными и более суровыми.

К такому выводу пришли ученые из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана и компании Ouranos. Их научная статья опубликована в журнале Frontiers in Water.

Исследователи разделили континент на восемь регионов с разным климатом – Британские острова, Скандинавию, Центральную Европу, Альпы, Восточную Европу, Францию, Средиземноморье и Иберийский полуостров. После этого с помощью созданной климатической модели они рассчитали соотношения предсказываемого уровня осадков в будущем (с 2080 по 2099 год) при сохранении текущего уровня выбросов углеводородов.

Читайте такжеНаводнения, засухи и экзотические животные: эксперты рассказали, как изменится климат Украины через 50 летВ итоге анализ показал:

число засух увеличится,

летние засухи станут более суровыми, а зимние – менее частыми,

осадки будут чаще выпадать зимой и меньше – летом.

Больше всего засухи участятся в Альпах, Франции, на Средиземноморье и Иберийском полуострове.

До этого сообщалось, что ученые нашли новые подтверждения влияния на климат Земли выбросов углекислого газа из-за деятельности человека. Результаты работы климатологов публиковали в Nature Reviews Earth & Environment и Nature Climate Change.

Автор: Катерина Шварц