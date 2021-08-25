По словам эксперта, температура в стране повышается из-за деятельности человека.

Лето в Украине будет становиться все жарче и жарче, что в конечном счете может привести к необратимым изменениям в экосистемах.

Об этом в интервью изданию "Главред" рассказала климатолог, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее данным, лето в Украине за последние 30 лет стало на полтора градуса теплее, чем было в 1960-1990 годах.

"Например, август 2021-го будет явно теплее по сравнению с последними десятилетиями, которые были самыми жаркими. Поэтому жара в августе у нас будет преобладать, хотя будут и периоды более прохладной погоды. Нет методов, которые позволят спрогнозировать, какой будет температура. Можем говорить только о том, что температура будет на 1-2 градуса выше, чем в целом температура за месяц в период 1991-2020 годов", - сказала она.

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По ее словам, температура в Украине повышается из-за деятельности человека.

"Рост температуры в большей степени обусловлен антропогенным фактором, то есть человеческой деятельностью и выбросами парниковых газов. Если к этому фактору добавится еще и повышение солнечной активности, температура воздуха может ощутимо вырасти. К середине ХХІ века она может увеличиться для Украины в среднем на 1,5 градуса по сравнению с началом этого века", - сказала климатолог.

По словам эксперта, когда температура повышается на два градуса и выше, происходят необратимые изменения в экосистемах.

"Например, в 2020 году средняя годовая температура была выше климатической нормы на 2,8 градуса. И тогда у нас практически не было зимы, не было снежного покрова, что в конечном итоге привело к проблемам с водоснабжением. Сначала у нас была большая засуха, а потом на западной Украине произошли большие наводнения. Позже – масштабные пожары, которые наблюдались на фоне высокой температуры и дефицита осадков. Все эти процессы наблюдаются, когда температура воздуха поднимается на 2 градуса и более", - объяснила она.

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Автор: Екатерина Лиманская