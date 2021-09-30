Октябрь в Украине начнется такой же погодой, как и завершится сентябрь, говорит синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 1 октября, антициклон Lioba объединится с другим антициклоном по имени Merle. Из-за этого от Восточной Европы через континентальную вплоть до Атлантики в пятницу будет преобладать сухая воздушная масса.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Украине октябрь начнется, как завершался сентябрь - будет сухая погода антициклонального характера с утренними туманами, ночным холодом и дневной свежестью.

"В течение дня в Украине 1 октября предполагается +10...+17 градусов. Ветер ожидается завтра западный и юго-восточный, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье возможны штормовые порывы до 15-18 м/с", - рассказала она.

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По прогнозу синоптика, ночью в большинстве областей местами ожидаются заморозки, от которых будет спасать разве что более плотная облачность, которая наиболее вероятна в западных областях.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки.

По данным Укргидрометцентра, 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5° (I уровень опасности, желтый).

В северо-восточных областях ожидаются заморозки в воздухе 0-3°. В связи с этим объявлен II уровень опасности, оранжевый.

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Автор: Екатерина Лиманская