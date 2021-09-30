Температура снизится до -5 градусов.

В Украине в ближайшие несколько дней ожидаются заморозки. В некоторых областях объявлен I и II уровень опасности.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

Также отмечается, что в северо-восточных областях ожидаются заморозки в воздухе 0-3°. Поэтому объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

По данным синоптиков, также в Киевской области 1-3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° и местами и в воздухе 0-2°. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в этом году октябрь в Украине будет почти в пределах климатической нормы.

По данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается на уровне 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы. Что касается температуры, то она будет близкой к норме.

"Средняя месячная температура предполагается 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической норме", - сообщили синоптики.

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Автор: Екатерина Лиманская