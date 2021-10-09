По информации Натальи Диденко, 13 октября в Украине пройдут существенные дожди.

Уже в среду, 13 октября, погода в Украине резко изменится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Северный антициклон скоро от нас уйдет, воздушная масса придет другая – с осадками. Первые существенные дожди пройдут вечером 13-го октября и 14 октября, на Покров. Холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях в дневные часы будет теплее на следующей неделе", – отметила она.

Погода в Украине 10 октября

Воскресенье, 10 октября, в Украине ожидается холодным, ночью от 3 мороза до 6 тепла, местами на Западе и в Центре до -3-5 градусов, сообщает Диденко.

Читайте такжеСегодня в Украине станет еще прохладнее, на юге возможны дожди (карта)По ее информации, днем столбики термометров будут ютиться до скромных + 9 +14 градусов, в южной части+12 + 16 градусов.

"Ветер восточного, северо-восточного направлений, умеренный, в прикарпатских областях и на юго-востоке Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/c", – сообщила она.

В Киеве воскресенье обещает быть сухим: ночью 0 + 3 градуса, на окраинах до 0-2 градусов мороза, завтра днем +9+12 градусов.

Ранее сообщалось, что по прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 10 октября, в Украине будет облачно, но преимущественно без осадков.

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Автор: Катерина Шварц