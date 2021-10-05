Завтра по всей Украине ожидается сильный ветер, а ночью столбики термометров будут опускаться до +2 градусов.

В среду, 6 октября, по всей Украине будет дуть мощный ветер. Наиболее сильным он будет в западных областях, Крыму и Приазовье.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ветрено будет завтра в Украине.... 6 октября самые сильные порывы ожидаются в западных областях, в Крыму и Приазовье", - предупредила она.

По данным синоптика, ветер будет преобладать юго-восточного направления.

"Осадков в среду в Украине не предвидится", - говорит синоптик. Однако, по ее данным, украинцев ждут очень холодные ночи: +2°...+8°.

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Также Наталья Диденко предупредила украинцев о заморозках которые ожидаются почти по всей стране, за исключением Закарпатья и некоторых южных областей.

"Днем потеплеет до +11...+15, на Западе до +13...+18 градусов", - рассказала она.

Напомним, в ближайшее время в Украине ожидаются заморозки, которые коснутся почти всех регионов страны, кроме южных областей и Закарпатья. Заморозки до -5° ожидаются ночью 6 и 7 октября.

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Автор: Екатерина Лиманская