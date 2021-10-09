Осадков в воскресенье не предвидится.

В воскресенье, 10 октября, в Украине будет облачно, но преимущественно без осадков.

Об этом свидетельствует свежий прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют в воскресенье северо-восточный ветер, 5-10 м/с.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях местами 2-5° мороза, в Крыму 5-8° тепла; днем 10-15°, на Закарпатье до 18°", – говорится в сообщении.

В Киевской области также прогнозируют небольшую облачность, осадков не предвидится.

Читайте такжеПервые морозы в Украине уже на подходе: синоптики обновили прогноз (карта)"Температура по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-15° тепла" – отметили в Укргидрометцентре

В Киеве тем временем температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 3° тепла, а днем составит 11-13°.

Ранее сообщалось, что на выходных, 9 и 10 октября, в Украине сохранится прохладная погода. Местами при этом ударят морозы до -3°. А в воскресенье слегка потеплеет, столбики термометров по всей стране поднимутся на градус-два.

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Автор: Катерина Шварц