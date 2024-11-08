Накануне в СМИ распространилась информация о якобы облаке загрязненного воздуха, которое движется в сторону Украины.

Укргидрометцентр опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о якобы облаке загрязненного воздуха, движущегося в сторону Украины.

"Сообщение о якобы трансграничном переносе пыли в Украину является некорректным", - заявили синоптики.

Они объяснили, что информация о том, что перемещается пыль, начала распространяться из-за неправильной трактовки данных содержания аэрозолей в воздухе.

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"Но опытные метеорологи сразу проанализировали, какой именно это аэрозоль. И это ничто иное, как капельки воды", - говорят синоптики.

По их данным, это обычная атмосферная влажность. И сейчас она довольно высокая в Украине. Когда она достигает 100% это означает, что воздух больше не может содержать влагу в виде пара и она конденсируется в капельки и образуется дымка и туман, которые ухудшают видимость:

"Поэтому никакого трансграничного переноса пыли нет. Это перенос влажного воздуха и образование дымки и туманов".

Также вчера вечером КГГА сообщила об ухудшении качества воздуха в Киеве.

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятная причина временного ухудшения состояния воздуха - трансграничное влияние, перенос пыли с территории Европы", - написали в КГГА.

В Укргидрометцентре объяснили, что в воздухе накапливаются мелкие капельки воды, почти полностью отсутствует перемешивание воздуха вблизи поверхности, поэтому любые выбросы в городе остаются у земли и накапливаются. Прежде всего - это выбросы транспорта, которые повысили локально концентрации диоксида азота.

"Это стандартные сезонные процессы, когда начинается период туманов", - уточнили синоптики.

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