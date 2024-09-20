Кроме Киевской, задымление фиксируют в Черниговской и Сумской областях.

Ухудшение качества воздуха наблюдается не только в Киеве и области, но и на территории Черниговского и Сумского регионов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Задымление вызвано изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах. В частности, на торфяниках и открытых территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей", - говорится в сообщении.

В министерстве, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, объяснили, что накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы способствует слабый северный, северо-восточный ветер.

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В МВД советуют ограничить пребывание на улице, держать окна закрытыми, поддерживать водный баланс, использовать маску или респиратор, а также - очиститель воздуха.

Мэр города Конотоп Сумской области Артем Семенихин сообщил о временном ухудшении состояния воздуха в громаде. По состоянию на утро фиксируется повышение концентрации пыли.

По его словам, причиной ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме вблизи Конотопа.

"В Конотопе сейчас можно топор в воздухе, наверное, повесить... А все это потому, что загорелись торфяники", - отметил Семенихин.

Загрязнение воздуха в Киеве: что известно

По версии сервиса IQair, сегодня Киев стал городом с самым загрязненным воздухом в мире. Столицу окутали дым и смрад.

По данным ГСЧС, в Киевской области сейчас есть только один очаг возгорания в экосистеме - в Вышгородском районе тлеют торфяники на площади до 2 га, открытого огня нет.

Как долго может наблюдаться существенное ухудшение качества воздуха в столице, спрогнозировать невозможно, говорят спасатели. Это связано с изменением скорости ветра, температурных режимов день-ночь, когда днем тепло, а ночи уже прохладные.

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