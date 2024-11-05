Сегодня и завтра кое-где в Украине еще ожидается мокрый снег.

Неделя в Украине началась с ветреной погоды, но в дальнейшем ситуация будет более стабильной. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

С запада будет усиливаться антициклон. Он обеспечит то, что ветер постепенно будет утихать, а также в большинстве областей в течение недели будет царить погода уже без осадков.

Только в восточных областях 5-6 ноября, а 6 ноября местами и в северных и центральных областях, пройдет небольшой мокрый снег.

Видео дня

Ветер будет западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит от +2° до -5°. Днем воздух будет прогреваться до +3°...+10°. На востоке будет холоднее, 0°...+5°, а в течение 6-7 ноября на юге и юго-западе страны температура повысится до +8°...+13°.

Погода в Украине меняется - прогноз

О том, что на этой неделе погода в Украине несколько изменится, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в Украине будет преобладать сухая и умеренно теплая погода.

С 5 ноября, по его данным, над Украиной будет господствовать антициклон, что обеспечит стабильное высокое атмосферное давление. Ожидается отсутствие осадков, однако местами возможны ночные туманы.

Днем 6 ноября по всей Украине будет сухая и спокойная погода. Ветер ожидается переменных направлений, его скорость снизится до 3-8 м/с. Ночью будет -4...+1 °С, а днем воздух прогреется до +5...+10 °С, только в северо-восточной части будет холоднее, 0...+5 °С.

Вас также могут заинтересовать новости: