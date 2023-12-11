Во вторник, 12 декабря, оттепель в Украине продолжится. Днем в большинстве областей температура поднимется до 0°...+3°, на Прикарпатье и в Закарпатской области будет до +5°, а на юге воздух прогреется до +4°...+9°. Везде, кроме южных и некоторых центральных областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +1°, снег.
- Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.
- В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.
- В Тернополе 12 декабря ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +5°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°, дождь.
- В Виннице завтра будет -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Житомире во вторник будет ночью -2° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+2°, мокрый снег.
- В Одессе 12 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
- В Запорожье температура ночью +2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +2°,пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +3°...+9°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, небольшой снег с дождем.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, снег.
Приметы погоды 12 декабря
Если вода на реке тихая - к спокойной зиме, шумная - к метелям. Если взошла багряная заря - жди больших ветров.