В большинстве областей пройдут дожди, местами - с мокрым снегом.

Во вторник, 12 декабря, оттепель в Украине продолжится. Днем в большинстве областей температура поднимется до 0°...+3°, на Прикарпатье и в Закарпатской области будет до +5°, а на юге воздух прогреется до +4°...+9°. Везде, кроме южных и некоторых центральных областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +1°, снег.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +2°, мокрый снег.

В Тернополе 12 декабря ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра в течение дня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +5°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°, дождь.

В Виннице завтра будет -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире во вторник будет ночью -2° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+2°, мокрый снег.

В Одессе 12 декабря - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°.

В Херсоне во вторник ночью будет +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +2°,пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +3°...+9°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, небольшой снег с дождем.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, снег.

Приметы погоды 12 декабря

Если вода на реке тихая - к спокойной зиме, шумная - к метелям. Если взошла багряная заря - жди больших ветров.

Вас также могут заинтересовать новости: