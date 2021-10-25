Во вторник, 26 октября, в Киеве ожидается ясная и безоблачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров опустятся до +2°, а днем воздух прогреется лишь до +11°.

Усилит ощущение прохлады южный ветер, который будет дуть со скоростью до 4,8 м/с.

Атмосферное давление утром будет на уровне 758 миллиметров ртутного столба, однако к вечеру упадет до 755.

Погода в Украине 26 октября

Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +2°, днем +13°.

В Луцке - практически безоблачно, ночью +1°, днем +12°.

В Ривне во вторник ожидается ясная и безоблачная погода, ночью 0°, днем +12°.

В Тернополе 26 октября ночью будет -2°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +13°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+13°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +12°.

В Виннице завтра будет +1°...+11°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник будет ночью +1°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +10°, ясно и безоблачно

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха -1°...+10°.

В Одессе 26 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +11°.

В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +12°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +10°, практически безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит -2°...+9°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, -1°...+10°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +8°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +8°.

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Автор: Екатерина Лиманская