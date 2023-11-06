Синоптики местного гидрометцентра предупреждают о сильных порывах ветра.

На сегодня, 6 ноября, во Львове и Львовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, сегодня здесь ожидаются сильные порывы ветра.

"По городу Львову... утром и днем 06 ноября порывы ветра 15-20 м/с (юго-восточного с переходом на юго-западный)", - говорится в предупреждении.

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Также, по данным синоптиков, аналогичная ситуация ожидается и на Львовщине.

"На сутки 06 ноября местами порывы ветра 15-20 м/с (юго-восточного с переходом на юго-западный)", - сообщили в Гидрометцентре.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и области - прогноз на 6 ноября

По данным Львовского Гидрометцентра, 6 ноября погоду в регионе будет определять южная часть циклонической депрессии с центрами над севером Европы.

Во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем составит 9-14° тепла.

Во Львове также ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западного направления, его скорость составит 9-14 м/с, а утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут 11-13° тепла.

Синоптики также отметили, что во время дождей ожидается ухудшение видимости.

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