Синоптики прогнозируют погрешение погоды уже сегодня.

Во Львове и Львовской области на сегодня, 14 декабря, объявили І уровень опасности. Синоптики Львовского Гидрометцентра прогнозируют сильные осадки и гололедицу на дорогах.

"Утром и днем по югу значительные осадки, налипание мокрого снега. На дорогах 14 декабря гололедица", - говорится в предупреждении.

Погода во Львове и области - прогноз на сегодня

Сегодня, по данным синоптиков, погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Румынией.

Видео дня

Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Дождь с переходом в мокрый снег и снег, утром и днем по югу территории значительные осадки, налипание мокрого снега. Слабый туман, местами слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер будет восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток будет держаться в пределах от 2° мороза до 3° тепла.

во Львове также будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь с переходом в мокрый снег и снег. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.

Синоптики предупреждают также об ухудшении видимости в осадках и тумане до 500-1000 метров.

Вас также могут заинтересовать новости: