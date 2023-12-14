Синоптики прогнозируют осадки и сильный ветер.

На сегодня, 14 декабря, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом свидетельствуют данные прогноза Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня днем в Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях пройдут значительные осадки.

Также в южных, центральных и северо-восточных областях ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

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Из-за непогоды в указанных областях Укргидрометцентр объявил I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий, нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в ведомстве.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По прогнозам, сегодня в Украине будет облачно. Ожидаются умеренные мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. В южной части осадки будут преимущественно в виде дождей. Днем в северо-восточных областях ожидаются значительные осадки. На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица.

Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В южных, центральных и северо-восточных областях порывы его будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем будет держаться в пределах от 1° мороза до 4° тепла. На Закарпатье и в центральных областях воздух прогреется до 3-8° тепла, а в южной части столбики термометров покажут аж 8-13° тепла.

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