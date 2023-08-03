На следующий день в больницу попали еще более двухсот человек.

Сотни участников Всемирного скаутского съезда в Южной Корее попали в больницу из-за сильной жары, от которой страна страдает уже длительное время.

Как сообщает издание The Gurdian, мероприятие, начавшееся на этой неделе, собрало 43 тысячи скаутов из 158 стран. Однако к концу первого дня уже не менее 400 человек нуждались в лечении симптомов, связанных с жарой, таких как головные боли, головокружение и истощение. В среду добавилось еще 207 случаев, связанных с жарой. В частности, 108 человек пострадали во время церемонии открытия лагеря и были доставлены в больницу.

Отмечается, что на территории, где проводится мероприятие, мало естественной тени, все покрыто тентами и палатками. В то же время до конца недели прогнозируется удержание жары на уровне около 35 градусов.

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В четверг представитель оргкомитета мероприятия заявил, что все недомогания, связанные с жарой, были легкими, однако 39 человек все еще находятся на лечении в медицинских учреждениях.

В четверг МВД Кореи ввело дополнительные меры для борьбы с проблемами, связанными с жарой, в частности скорректировало программу мероприятия, увеличило количество машин скорой помощи и привлекло дополнительный медперсонал.

Сейчас многие регионы в мире страдают от жары

Ученые уже признали июль самым жарким месяцем за 120 тысяч лет.

Сверхвысокие температуры уже привели к лесным пожарам в разных странах, в частности в Италии, Испании, Греции, Турции, которые традиционно являются одними из основных туристических направлений. Страховые агентства уже начали предлагать туристические страховки на случай экстремальных температур и волн жары.

Не обойдет страшная жара и Украину - по прогнозам синоптиков, в этом году август в Украине может стать самым жарким летним месяцем, ведь ожидается, что средняя температура будет на 2 градуса выше нормы.

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