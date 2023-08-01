Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в ближайший месяц.

В этом году август в Украине может стать самым жарким летним месяцем, ведь ожидается, что средняя температура будет на 2 градуса выше нормы. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Скорее всего, среднемесячная температура на 2 градуса может быть выше климатической нормы, в то время как предыдущие 2 месяца были на 1-1,5 градуса жарче по этому показателю", - сказала синоптик.

На вопрос, идет ли речь о том, что август станет самым жарким летним месяцем в этом году, синоптик ответила "возможно".

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"Пока рано об этом говорить, но, по прогнозам, если он у нас на 2 градуса будет теплее климатической нормы (по среднемесячным показателям), соответственно, это несколько выше, чем было в июне и июле. И мы уже видим, что таких высоких температур, которые сейчас прогнозируем на первую декаду августа, в июле и в июне не было", - добавила она.

Она рассказала, что в первой половине лета Эль-Ниньо был в переходной фазе, но теперь уже полностью перешел в активную фазу. Поверхностные воды в южной части Тихого океана уже прогрелись до соответствующего уровня, и это начинает очень активно влиять на все процессы по планете. Соответственно, выделяется больше энергии в атмосферу, и атмосфере надо ее куда-то девать.

"В разных регионах это проявляется по-разному. Где-то это жара, где-то это, например, может быть град, как недавно был зафиксирован в Италии-19 сантиметров... И это как раз таки указывает на то, что действительно в атмосфере что-то происходит. Плюс, конечно, антропогенный фактор накладывается", - пояснила синоптик.

По ее данным, на 2024-й год уже рассчитывают, что может быть много температурных рекордов. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но сейчас у ученых такие предположения. Эль-Ниньо-процесс длительный, поэтому максимальное влияние, скорее всего, мы почувствуем в 2024 году, но уже и в этом видим проявления", - резюмировала она.

Погода в августе 2023 - прогноз Укргидрометцентра

По прогнозам, средняя за месяц температура предполагается на уровне 20-25° тепла, в Карпатах 16-18°. Это на 1,5-2° выше нормы.

Количество осадков по Украине прогнозируется на уровне 31-73 мм, а в Карпатах выпадет 90-112 мм. Это, по данным Укргидрометцентра, в пределах нормы.

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