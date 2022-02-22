Скорость порывов ветра достигает более 120 км/ч.

Японию парализовала мощная вьюга. Там из-за непогоды видимость упала почти до нуля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, снежит в азиатском регионе уже более суток, осадков выпало более полуметра. Скорость порывов ветра достигает более 120 км/ч.

Сообщается, что из-за снегопадов пришлось отменить сотни авиарейсов и поездов. На улицах Японии настоящий транспортный коллапс. Плохая видимость уже привела к нескольким авариям, в результате которых погиб человек.

Напомним, север Европы накрыла третья за неделю разрушительная буря. От шторма "Франклин" пострадали Ирландия, Нидерланды и Британия.

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