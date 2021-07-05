Официально сообщено о трех погибших.

В Японии 80 человек числятся пропавшими без вести после оползня в городе Атами, который произошел после ливня 3 июля.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что количество пропавших без вести сократилось со 113.

Кроме того, официально сообщено о трех погибших.

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На месте стихийного бедствия работают около 1 тыс. 500 спасателей.

Представитель городских властей сообщил Reuters, что дожди пока прекратились, но вскоре прогнозируется их усиление, поэтому существует вероятность новых оползней. Он охарактеризовал ситуацию как непредсказуемую.

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Автор: Татьяна Поляковская