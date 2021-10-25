В этом году ноябрь будет в пределах климатической нормы, уверены синоптики.

В этом году температура и количество осадков в ноябре будет в пределах климатической нормы.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 1-7° тепла, что близко к норме",- сообщили синоптики.

По их прогнозу, месячное количество осадков в ноябре ожидается на уровне 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что также в пределах нормы.

Обычно, по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в ноябре составляет 0-4°, на Закарпатье и юге страны местами 5-9° тепла.

"Абсолютный минимум температуры воздуха - 15-24° мороза, в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в горных районах местами 25-31° мороза, на юге Крыма и Одесской области 8-13° мороза", - рассказали они.

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В то же время абсолютный максимум температуры воздуха в ноябре составляет 16-24° тепла; в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму местами 25-29°.

Средняя месячная количество осадков в ноябре составляет 35-63 мм; в Карпатах, горах Крыма и на Закарпатье - местами 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм); в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны местами 29-34 мм.

По данным Укргидрометцентра, ноябрь - это переходный месяц от осени к зиме - пора предзимья, начинающегося после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5° в сторону понижения.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Киеве закончился безморозный период. В столице впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,5 º.

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Автор: Екатерина Лиманская