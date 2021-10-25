В этом году период без морозов в столице длился 219 дней.

В Киеве сегодня впервые этой осенью зафиксировали мороз.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"25 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,5ºС, что свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 13 марта – всего 219 дней", - говорится в сообщении.

Как отмечают метеорологи, средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе в столице - 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням.

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Климатологи обсерватории информируют, что самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах – всего 144 дня, а самые длинные – 223 дня в 2008 и 2013 годах.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября", - резюмировали синоптики.

Напомним, в Киеве ночь на 22 октября стала самой теплой за 141 год наблюдений. Минимальная температура не опустилась ниже +12,0°С, что на 1,0°С теплее, чем это было в 1889 году, и выше климатическую норму 1991-2020 годов на 8,5°С

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Автор: Екатерина Лиманская