В некоторых областях ожидаются грозы.

Завтра в Украине снова будет жарко. Местами столбики термометров поднимутся до +32°. В большинстве областей ожидается сухая и немного облачная погода. В Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, а также в Николаевской и Херсонской областях - грозы.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет почти безоблачно. Температура воздуха ночью +18, днем +29°.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +16°, днем +32°.

В Луцке - переменная облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Ривне в среду небольшая безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Тернополе 30 июня ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет переменная облачность, гроза, ночью +18°, днем +30°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.

В Черновцах в среду - небольшая облачность и гроза , ночью +16°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +18°...+28°, гроза.

В Житомире в среду будет ночью +18°, днем +31°, переменная облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет переменная облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°.

В Полтаве завтра температура воздуха +17°...+28°, почти безоблачно.

В Одессе 30 июня - почти безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.

В Херсоне в среду ночью +19°, днем +30°, гроза.

В Николаеве будет переменная облачность, ночью +20°, днем +28°, гроза.

В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +29°, почти безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +16°...+26°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, почти безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшой дождь, +17°...+29°.

В Краматорске будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +16°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +17°, днем +28°.

Народные приметы на 30 июня

30 июня - Мануила. Гроза 30 июня - будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.

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Автор: Екатерина Лиманская