В ближайшие дни в Украине будет очень холодно.

До конца недели погода в Украине дважды изменится. Сначала очень сильно похолодает, местами температура опустится до -15°, а затем резко потеплеет.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, передает "Обозреватель".

"Во вторник и среду погода будет морозной. В среду низкие температуры ожидаются в большинстве областей Украины. Ночь на среду, среда и ночь на четверг будут очень холодными", - говорит она.

Например, по словам синоптика, в Киеве 12 января в ночные часы возможны температуры до -13°... -14°, а днем ожидаются морозы до -10°.

"В среду по Украине будут морозы в пределах -8°… -10°, на севере и востоке кое-где до -15°. Еще может быть северо-западный холодный ветер", - предупредила специалист.

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Однако, по данным синоптика, уже с четверга, 13 января, с запада на территорию Украины будет поступать теплый атлантический воздух, что приведет к потеплению, а в пятницу начнется масштабная оттепель.

"В пятницу температуры практически по всей территории Украины будут в пределах +1°…+3°. То есть, скорее всего, снег будет интенсивно таять", - рассказала Александра Хала.

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине на два дня объявили І уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, 11 и 12 января на дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица.

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