По его данным, в целом погода в ближайшие дни будет нестабильной.

На текущей неделе в Украине ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры воздуха, осадками и туманами. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

По его данным, в конце ноября и начале декабря через территорию нашей страны будут проходить атмосферные фронты и различные по свойствам воздушные массы.

"За счет этого ожидаются контрасты температуры воздуха, колебания атмосферного давления, а в понедельник порывистый ветер практически во всех областях. Устойчивого снежного покрова не предвидится, морозная погода будет периодически сменяться оттепелью", - сообщил синоптик.

Погода 27 ноября

Днем в большинстве областей ожидается снег и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица и снежный накат. В западной части небольшой снег в течение суток. Ветер еще будет сильным, 15-20 м/с, а местами по Украине, кроме западных областей, ожидается усиление до 25-27 м/с. Температура воздуха в течение суток +1...-4 °С.

Погода 28 ноября

Во вторник, по прогнозу синоптика, ночью в северо-восточной части Украины, а также в Карпатах и на Закарпатье ожидается небольшой снег. Днем и вечером в южных областях и Крыму пройдет дождь, в западных областях - снег и мокрый снег. В южных и западных областях местами ожидается туман. На дорогах страны местами гололедица и снежный накат.

Ветер переменных направлений ослабнет, 3-8 м/с, только ночью на Левобережье отдельные порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -8. ..-3 °С, кое-где -14...-9 °С. Днем воздух прогреется до -5...0 °С, в южной половине и Крыму +2...+7 °С.

Погода 29 ноября

"В среду, 29 ноября, под влиянием очередного южного циклона в Украине ожидается неустойчивая, влажная и ветреная погода", - предупреждает синоптик.

По его данным, в этот день пройдут значительные осадки преимущественно в виде дождя, в западных и северных областях ожидается снег и мокрый снег. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -5 °С в западных областях до +11 °С в южных областях и Крыму.

По данным синоптика Натальи Диденко, сегодня в Украине ожидается ослабление и прекращение осадков, а завтра - ослабление ветра. Но это улучшение погоды продлится недолго.

Уже в среду, 29 ноября, ожидается выход очередного южного циклона со снегопадами.

Вас также могут заинтересовать новости: