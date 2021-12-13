В ближайшие дни температура воздуха будет постепенно снижаться.

В Украине в конце недели изменится погода и начнется похолодание.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики рассказали, что ближайшие несколько дней атмосфера над Украиной будет перестраиваться на более зимние процессы. Это означает то, что воздушные потоки все чаще будут с севера, поэтому температура воздуха будет постепенно снижаться. Эти времена будут сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега.

"Но в конце недели, на выходные, уже ожидаем более ощутимое похолодание и небольшой снег в большинстве областей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ближайшие 7 дней в Украине будет влажная и пасмурная погода. Порой ожидаются небольшие морозы, однако практически всю неделю в стране будут наблюдаться небольшой "плюс". Лишь к воскресенью столбики термометров поползут вниз.

Также появился прогноз погоды на конец декабря от народного синоптика Владимира Деркача. Сильных холодов и осадков в последние дни месяца он не прогнозирует.

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Автор: Юрий Годован