Почти всю неделю в Украине будет "плюсовая" температура с дождями, однако погода изменится на выходных.

Ближайшие 7 дней в Украине будет влажная и пасмурная погода. Временами ожидаются небольшие морозы, однако практически всю неделю в стране будут наблюдаться небольшой "плюс". Лишь к воскресенью столбики термометров поползут вниз.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 13 декабря, небольшие морозы ожидаются лишь в западных областях, где днем будет от -1° до +1°. На остальной территории будет 0°...+4°, на Юге - до +6°...+9°, в крыму - до +11°. На западе Украины пройдет снег, местами - мокрый, а дожди ожидаются на севере, местами в центральных и Николаевской области.

Буквально на градус-два похолодает во вторник, 14 декабря. Например, на западе будет -2°...+1° (однако ударят ночные морозы до -7°). На остальной территории температура будет держаться в пределах 0°...+3°, на Юге - до +4°...+6°. Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются лишь местами на севере Украины. В крыму может покапать небольшой дождь.

В среду, 15 декабря, морозы отступят и температура начнет выравниваться по всей стране. На западе и севере будет 0°...+2°, в центре - до +3°, на востоке и юге - до +4°. Небольшие дожди в этот день ожидаются на юге и в Днепропетровской области. Мокрый снег возможен на крайнем западе Украины.

16 декабря в западных областях Украины слегка потеплеет. Здесь ожидается +2°...+5°, будет много дождей, местами даже ливней. Аналогичная погода будет и на севере.

На остальной территории - сухо, температура будет держаться на уровне +2°...+4°, на Юге и в Крыму - до +4°...+7°.

Перед выходными, 17 декабря, Украину накроют осадки. Практически по всей стране ожидается мокрый снег, на юге - местами дожди. Ночью ожидаются небольшие морозы, до -3°, а днем - небольшой "плюс".

На выходных погода в Украине наконец станет похожей на зимнюю. И хоть больших морозов не ожидается, но будет много снега. Особенно богатой на осадки будет суббота - снег и мокрый снег ожидается по всей стране. А в воскресенье снежная погода ждет жителей западных и некоторых северных и центральных областей.

Народный прогноз на неделю

13 декабря - Андрея. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет - холодная и снежная.

14 декабря - Наумов день. Декабрь снегом глаз радует, а морозом ухо рвет.

15 декабря - день Аввакума. Если в середине декабря много снега, будет богатый урожай травы летом. Если луна светит ночью ярко или ее нет, а небо усыпано яркими звездами, будет ясный морозный день.

16 декабря - Ивана Молчальника. Кошка ложится на пол, крепко спит; лежит посреди комнаты, откинув хвост; лежит животом вверх; садится на подоконник и смотрит в окно - к потеплению.

17 декабря - Варвары. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима.

18 декабря - Саввы Освященного. В старину на Савву погоду узнавали не выходя из избы. Красный огонь в печи и поленья трещат - на дворе стужа лютая будет. Если дым столбом - к морозу, дым волоком - к ненастью.

19 декабря - Николая Чудотворца. Какой день на Николая зимнего, такой и на Николая летнего. Морозный день - на красоту хлеба и овощей.

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Автор: Екатерина Лиманская