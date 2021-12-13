Осадки ожидаются ночью и рано утром.

Во вторник, 14 декабря, в Киеве весь день будет пасмурная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью и утром ожидается дождь, возможно - с мокрым снегом. Ночью столбики термометров покажут 0°, а днем - до +2°.

Добавит неуютной прохлады северный ветер, который будет дуть со скоростью до 2,1 м/с.

Атмосферное давление продержится на уровне 753 миллиметра ртутного столба.

Погода в Украине 14 декабря

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -7°, днем -2°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -7°, днем -1°.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -7°, днем -1°, снег.

В Тернополе 14 декабря ночью будет -7°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +1°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -5°, днем 0°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -3°...+4°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - пасмурно, ночью -3°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -2°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...+1°.

В Одессе 14 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +6°.

В Херсоне во вторник ночью 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +1°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -2°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°.

В Днепре завтра температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, +2°...+7°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.

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Автор: Екатерина Лиманская