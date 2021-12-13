На праздники обойдется без сильных морозов.

Стало известно, какая погода ожидается в Украине на День святого Николая и в преддверии Нового года.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, 19 декабря в Украине будет достаточно тепло, а в самом конце месяца прогнозируют небольшой мороз ночью. Сильных холодов на праздники не будет, сообщил он "Обозревателю".

"19 декабря будет незначительное похолодание, ночью минус, днем немного теплее. Незначительные осадки, но под ногами не будет хлюпать", – говорит Деркач.

Он сообщил, что вторая половина декабря в Украине в целом будет теплой, нетипичной для зимы. Погода в последние дни месяца вовсе будет нехарактерной для зимы - более теплой, чем обычно. Днем будет около нуля градусов, ночью небольшие морозы.

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Деркач добавил, что в последний день года, 31 декабря, также не будет больших холодов.

Во вторник, 14 декабря, украинцев ждет пасмурная и холодная погода. Осадки практически прекратятся. Снег и мокрый снег ожидаются лишь в Ривненской, Житомирской, Киевской и Черкасской областях, а в Крыму - небольшой дождь. Днем в большинстве областей будет небольшой "плюс", лишь в западных областях ожидается до -2°. Также на западе ударят ночные морозы до -7°.

Автор: Юрий Годован