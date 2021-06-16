В Украине ожидают ухудшения погоды / фото ua.depositphotos.com
В Украине объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях: в некоторых регионах ожидаются грозы, а также град и шквалы.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 16 июня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
скриншот meteo.gov.ua
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