Сегодня в южных и центральных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы.

В Украине объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях: в некоторых регионах ожидаются грозы, а также град и шквалы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 16 июня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Автор: Екатерина Лиманская