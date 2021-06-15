Сила дождей ослабнет, ливни ожидаются лишь в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

В среду, 16 июня, дожди продолжат покидать Украину. В Черкасской и Кировоградской областях ожидаются грозы. Меньше всего осадков будет в западных областях. В среднем по стране столбики термометров покажут +24...+26°, местами до +28.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет незначительная облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +27°.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +11°, днем +24°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне в среду незначительная облачность, ночью +11°, днем +25°.

В Тернополе 16 июня ночью будет +13°, днем +24°, небольшой дождь.

В Хмельницком завтра будет переменная облачность, ночью +15°, днем +25°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет переменная облачность, ночью +13°, днем +24°.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +14°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +15°...+24°, без осадков.

В Житомире в среду будет ночью +15°, днем +26°, небольшой дождь.

В Черкассах завтра переменная облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.

В Кропивницком - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +24°, гроза.

В Полтаве завтра температура воздуха +18°...+26°, ливень.

В Одессе 16 июня - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +22°, ливень.

В Херсоне в среду ночью +16°, днем +25°, небольшой дождь.

В Николаеве будет переменная облачность, ночью +16°, днем +23°, ливень.

В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +25°, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+27°, ливень.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +27°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +25°, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет +14°...+22°, без осадков.

В Краматорске будет ясная и безоблачная погода, температура ночью +19°, днем +28°.

В Северодонецке - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +19, днем +29°.

Народные приметы на 16 июня

16 июня - Луки. В этот день присматривались, откуда дует ветер: если с юга - яровым хороший рост, с северо-запада - к ненастью, мокрому лету, с востока - на болезни. Дождь весь день - будет много грибов.

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Автор: Екатерина Лиманская