В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +24°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.

В Тернополе 5 августа ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Виннице сегодня будет +18°...+26°, ливень.

В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +27°, ливень.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+29°.

В Одессе 5 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +29°.

В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +32°, почти безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+27°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +19°...+30°, небольшой дождь.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +31°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +32°.