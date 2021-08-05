На сегодня, 5 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды. В частности, ожидаются грозы, шквалы, град и значительные дожди.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Киеве и области 5 августа ожидаются грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с.
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А сегодня вечером на Закарпатье и в Карпатах пройдут значительные дожди.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Кроме того, 5 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине на сегодня, 5 августа
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +24°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.
В Тернополе 5 августа ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +17°, днем +27°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
В Виннице сегодня будет +18°...+26°, ливень.
В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +27°, ливень.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.
В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+29°.
В Одессе 5 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +29°.
В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +32°, почти безоблачно.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.
В Запорожье сегодня температура ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+27°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +30°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +19°...+30°, небольшой дождь.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +31°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +32°.