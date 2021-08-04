В Карпатах ожидаются сильные дожди, объявлен второй уровень опасности.

В Украине на 5 и 6 августа объявили штормовое предупреждение. В большинстве областей ожидаются грозы, град, шквалы и значительные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"5-6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах", - говорится в сообщении.

Из-за этого объявлен I уровень опасности.

Также, по данным синоптиков, 6 августа в западной части страны ожидаются значительные дожди. А ночью 6 августа в Карпатах прогнозируются сильные дожди. Объявлен ІІ уровень опасности.

II степень - погодные условия опасные, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Погода в Украине 5 августа

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине завтра, 5 августа, ожидаются грозы, которые придут из Европы.

По данным синоптика Натальи Диденко, в западных областях, на севере и кое-где в центральной части Украины кратковременные дожди и грозы предполагаются местами, временами сопровождаться шквалами.

Автор: Екатерина Лиманская