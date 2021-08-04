В Украине на 5 и 6 августа объявили штормовое предупреждение. В большинстве областей ожидаются грозы, град, шквалы и значительные дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"5-6 августа в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с; вечером 5 августа на Закарпатье и в Карпатах", - говорится в сообщении.
Из-за этого объявлен I уровень опасности.
Также, по данным синоптиков, 6 августа в западной части страны ожидаются значительные дожди. А ночью 6 августа в Карпатах прогнозируются сильные дожди. Объявлен ІІ уровень опасности.
II степень - погодные условия опасные, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Погода в Украине 5 августа
Как сообщал Погода УНИАН, в Украине завтра, 5 августа, ожидаются грозы, которые придут из Европы.
По данным синоптика Натальи Диденко, в западных областях, на севере и кое-где в центральной части Украины кратковременные дожди и грозы предполагаются местами, временами сопровождаться шквалами.