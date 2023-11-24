Сегодня у нас в стране будет сильный ветер.

На сегодня, 24 ноября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По данным синоптиков, ожидается сильный ветер.

"24 ноября в Украине, кроме южной части, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, І уровень опасности объявлен по всей стране, кроме таких областей:

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Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская;

Донецкая;

АР Крым.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет облачно.

В западных, северных и северо-восточных областях ожидается дождь. На остальной территории сохранится погода без существенных осадков.

Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. В Украине, кроме южной части, порывы будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах - 25-30 м/с.

Температура днем будет на уровне 1-6° тепла, в южной части воздух прогреется до 6-11°. В Карпатах снег, температура днем составит около "нуля".

На сегодня штормовое предупреждение объявлено в Киеве. По данным синоптиков, порывы в столице будут достигать 15-20 м/с, при этом столбики термометров повысятся до 3-5° тепла.

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