Синоптики объявили повышенный уровень опасности во многих областях нашей страны.

На четверг, 29 сентября, в Украине объявили желтый уровень опасности из-за туманов.

По данным Укргидрометцентра, туманы ожидаются повсеместно, кроме северных и западных областей, а также Крыма.

"29 сентября в южных, центральных и восточных областях ночью и утром туман", - говорится в предупреждении.

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Как сообщается, видимость составит 200-500 метров.

Справка УНИАН. Желтый уровень опасности - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

В Украину идет потепление

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшую неделю ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.

По его прогнозам, в Украине в конце сентября и начале октября ожидается аномально теплая погода.

"На выходные, 1-2 октября, сохранится аномально теплая, на юге жаркая погода", - прогнозирует синоптик. Вместе с этим, по его словам, усилится и циклоническая деятельность. Атмосферные фронты с запада принесут дожди разной интенсивности на большую часть территории Украины.

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