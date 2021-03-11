В Украине объявили штормовое предупреждение: на какие области налетит непогода (карта)
Порывы ветра в горах достигнут 30 м/с.
Из-за ожидаемого ухудшения погодных условий в Украине объявили штормовое предупреждение на завтра, 12 марта.
Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
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Завтра, 12 марта, ночью в западной части, утром и днем по всей Украине, кроме восточных областей, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
Ночью в западных областях, днем по всей Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, - мокрый снег, днем на западе с дождем.
Температура ночью -4...-9°, на Левобережье -10°...-15°, в западных областях около 0°; днем от -3° до +2 °, на западе страны и Одесской области +3°...+8°.
На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.
В Карпатах порывы ветра 25-30 м/с, метель, ночью значительный снег (I уровень опасности, желтый). Температура ночью -4°...-9°, днем от -3° до +2°.
Прогноз погоды в Украине на 12 марта от Натальи Диденко
Мощная циклоническая система с атмосферными фронтами перемещается из Западной Европы в направлении Восточной - в Украину.
"Завтра, 12 марта, атмосферный фронт принесет в большинство областей снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, на западе - преимущественно дождь и мокрый снег", - говорит Диденко.
До Харьковщины и Днепропетровщины влажная воздушная масса дойдет поздно вечером или 13 марта.
В Крыму, Запорожье, Донецкой и Луганской завтра без осадков.
Ветер в Украине ожидается южного, юго-западного направлений, сильный, до штормовых порывов.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля, на востоке до -3°, в западной части постепенно потеплеет до +4°...+7°.
- Винница+1°... -4°
- Днепр0°... -11°
- Донецк-3°... -15°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье0°... -11°
- Ивано-Франковск+6°... -1°
- Киев+2°... -4°
- Кропивницкий+1°... -7°
- Луганск-7°... -15°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+3°... -6°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава-1°... -10°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь-1°... -9°
- Сумы-3°... -10°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков-5°... -12°
- Херсон+3°... -8°
- Хмельницкий+1°... -3°
- Черкассы0°... -6°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы+3°... -2°