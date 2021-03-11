В Украине объявили штормовое предупреждение: на какие области налетит непогода (карта)

Порывы ветра в горах достигнут 30 м/с.

Завтра на Украину налетит непогода / Фото REUTERS

Из-за ожидаемого ухудшения погодных условий в Украине объявили штормовое предупреждение на завтра, 12 марта.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

Читайте также Калифорнию накрыл мощный шторм, грязь затопила дома и заблокировала трассы (видео)

Завтра, 12 марта, ночью в западной части, утром и днем по всей Украине, кроме восточных областей, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Ночью в западных областях, днем ​​по всей Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, - мокрый снег, днем ​​на западе с дождем.

Температура ночью -4...-9°, на Левобережье -10°...-15°, в западных областях около 0°; днем от -3° до +2 °, на западе страны и Одесской области +3°...+8°.

На дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица.

В Карпатах порывы ветра 25-30 м/с, метель, ночью значительный снег (I уровень опасности, желтый). Температура ночью -4°...-9°, днем ​​от -3° до +2°.

Области, на которые 12 марта налетит непогода / Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 12 марта от Натальи Диденко

Мощная циклоническая система с атмосферными фронтами перемещается из Западной Европы в направлении Восточной - в Украину.

"Завтра, 12 марта, атмосферный фронт принесет в большинство областей снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, на западе - преимущественно дождь и мокрый снег", - говорит Диденко.

До Харьковщины и Днепропетровщины влажная воздушная масса дойдет поздно вечером или 13 марта.

В Крыму, Запорожье, Донецкой и Луганской завтра без осадков.

Ветер в Украине ожидается южного, юго-западного направлений, сильный, до штормовых порывов.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля, на востоке до -3°, в западной части постепенно потеплеет до +4°...+7°.