Резкая перемена погоды: завтра Украину накроют метели, снег и штормовой ветер

Температура на востоке упадет до -3°.

Завтра в Украине ожидается изменение погоды / фото УНИАН

Мощная циклоническая система с атмосферными фронтами перемещается из Западной Европы в направлении Восточной - в Украину.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также Гололедица и снег: в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие дни

"Завтра, 12 марта, атмосферный фронт принесет в большинство наших областей снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, на западе - преимущественно дождь и мокрый снег", - пишет она.

До Харьковщины и Днепропетровщины влажная воздушная масса дойдет поздно вечером или 13 марта.

В Крыму, Запорожье, на Донетчине и Луганщине завтра без осадков.

Ветер в Украине ожидается южного, юго-западного направлений, сильный, до штормовых порывов.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться вблизи нуля, на востоке до -3°, в западной части постепенно потеплеет до +4°...+7°.

В Киеве 12 марта ожидается изменение погоды. Ветер усилится, днем придет атмосферный фронт со снегом и мокрым снегом.

Температура воздуха в столице будет колебаться около нуля, в субботу-воскресенье предполагается потепление.

Вас также могут заинтересовать другие погодные новости: