Резкая перемена погоды: завтра Украину накроют метели, снег и штормовой ветер
Температура на востоке упадет до -3°.
Мощная циклоническая система с атмосферными фронтами перемещается из Западной Европы в направлении Восточной - в Украину.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Завтра, 12 марта, атмосферный фронт принесет в большинство наших областей снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, на западе - преимущественно дождь и мокрый снег", - пишет она.
До Харьковщины и Днепропетровщины влажная воздушная масса дойдет поздно вечером или 13 марта.
В Крыму, Запорожье, на Донетчине и Луганщине завтра без осадков.
Ветер в Украине ожидается южного, юго-западного направлений, сильный, до штормовых порывов.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться вблизи нуля, на востоке до -3°, в западной части постепенно потеплеет до +4°...+7°.
В Киеве 12 марта ожидается изменение погоды. Ветер усилится, днем придет атмосферный фронт со снегом и мокрым снегом.
Температура воздуха в столице будет колебаться около нуля, в субботу-воскресенье предполагается потепление.
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