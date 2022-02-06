Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, снегопады и метели.

Украинцев предупредили о резком ухудшении погодных условий 6 и 7 февраля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"Штормовое предупреждение, – говорится в сообщении. – До конца суток 6 февраля на Закарпатье, в Карпатах и на Прикарпатье порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/сек. 7 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах 25 м/с, метель; в Карпатах и на Закарпатье значительный снег и мокрый снег. І уровень опасности, желтый".

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Читайте такжеВ Украину идут атмосферные фронты: синоптик рассказала, как изменится погодаНапомним, сегодня, 6 февраля, по всей Украине днем ожидалась плюсовая температура. Осадки практически прекратятся и будут лишь в отдельных областях на Западе и востоке страны. Облака тоже немного рассеются – в большинстве областей ожидается небольшая облачность.

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