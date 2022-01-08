По всей территории страны 9 января ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, ночью в Карпатах, в Ривненской, Житомирской, утром и днем в Киевской области значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова 4-10 см (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
Также 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м над уровнями на 08 час.
Напомним, утром 9 января въезд грузовиков в Киев будет запрещен из-за снегопада.