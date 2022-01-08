Из-за ухудшения погоды возможны нарушения движения транспорта на дорогах и улицах.

По всей территории страны 9 января ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, ночью в Карпатах, в Ривненской, Житомирской, утром и днем в Киевской области значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Прирост снежного покрова 4-10 см (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Также 8-10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1-0,3 м над уровнями на 08 час.

Напомним, утром 9 января въезд грузовиков в Киев будет запрещен из-за снегопада.

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