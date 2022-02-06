Осадки будут лишь в нескольких областях Украины.

Сегодня, 6 февраля, по всей Украине днем будет плюсовая температура. Осадки практически прекратятся и будут лишь в отдельных областях на западе и востоке страны. Тучи тоже немного рассеются - в большинстве областей ожидается небольшая облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины воздух сегодня прогреется до +2°...+6°. Теплее всего будет в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Осадки возможны лишь во Львовской области.

Жителей севера Украины сегодня порадует зимнее солнце - здесь ожидается небольшая облачность. Днем столбики термометров покажут +1°...+3°. В Сумской области возможен снег. На остальной территории без осадков.

Читайте такжеНа выходных в Украину ворвется потепление - прогноз (карта)

В Центре сегодня также будет до +1°...+3°. Сухо будет везде, кроме Полтавской области - там ожидается снег.

На востоке Украины сегодня будет снежить. Осадки ожидаются во всех областях. Дем столбики термометров максимально покажут +1°.

На юге Украины сегодня будет небольшая облачность. Дождь, возможно со снегом, ожидается лишь в Крыму. Температура будет на уровне +1°...+6°, теплее всего - в Одесской области.

Напомним, в феврале в Украине будет зимняя погода. Во второй половине месяца ожидается резкое похолодание, однако с 25 числа погода изменится - начнется потепление.

Следите за новостями погоды в Telegram-канале Погода УНИАН.

Вас также могут заинтересовать новости: