Сегодня в некоторых областях пройдут грозы, местами - град и шквалы.

Сегодня, 11 августа, в некоторых областях Украины ожидаются грозы, град и шквалы. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 11 августа в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Также сообщается, что 11 августа в восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине сегодня, 11 августа

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +16°, днем +28°.

Во Львове в среду будет почти безоблачно. Ночью +13°, днем +25°.

В Луцке - почти безоблачно, ночью +13°, днем +25°.

В Ривне в среду ожидается незначительная облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Тернополе 11 августа ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет немного облачно, ночью +13°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Черновцах в среду - почти безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Виннице будет +14°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°.

В Одессе 11 августа - почти безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +17°...+30°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, ливень, +18°...+25°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +33°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +35°.

Автор: Екатерина Лиманская