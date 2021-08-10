В среду в большинстве областей ожидается сухая погода с небольшой облачностью, однако кое-где все-таки пройдут дожди.

В среду, 11 августа, на западе, севере и местами в центре Украины ожидается сухая погода с комфортной температурой на уровне +25°...+28°. На востоке и юге по-прежнему будет жарко, до +33°...+35°. В Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях, а также в Крыму ожидаются небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +16°, днем +28°.

Во Львове в среду будет почти безоблачно. Ночью +13°, днем +25°.

В Луцке - почти безоблачно, ночью +13°, днем +25°.

В Ривне в среду ожидается незначительная облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Тернополе 11 августа ночью будет +12°, днем +25°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +13°, днем +26°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.

В Черновцах в среду - почти безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+30°.

В Одессе 11 августа - почти безоблачно, температура ночью +19°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +32°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве будет облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +30°.

В Запорожье завтра температура ночью +20°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+30°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, ливень, +18°...+25°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +33°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +35°.

Народные приметы на 11 августа

11 августа - Калинин день. В этот день случаются первые утренние заморозки, которые в народе называют калинниками. Если на Калинов день не будет заморозков, так и Лука (5 сентября) не заморозит.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская