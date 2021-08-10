В Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В частности, ожидаются грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"10 августа в юго-восточной части грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине на сегодня, 10 августа
В Киеве будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +28°.
Во Львове во вторник будет почти безоблачно. Ночью +15°, днем +27°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
В Тернополе 10 августа ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.
В Хмельницком будет немного облачно, ночью +15°, днем +26°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет почти безоблачно, ночью +13°, днем +27°.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
В Виннице будет +14°...+26°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +19°...+28°.
В Одессе 10 августа - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.
В Херсоне во вторник ночью +21°, днем +30°, облачно с прояснениями.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +28°, гроза.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+29°, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, ливень.
В Симферополе во вторник будет дождь с грозой, +18°...+27°.
В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +33°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +36°.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: