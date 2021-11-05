Сегодня почти по всей стране ожидаются туманы.

В Украине из-за тумана объявили І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"5 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Также, по данным ведомства, туман ожидается в Киеве и Киевской области.

"В Киеве и области 5 ноября туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый)",- говорится в предупреждении.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Винницкой и большинстве районов Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Донецкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +18°, небольшой дождь.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +12°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Тернополе 5 ноября ночью будет +4°, днем +14°, пасмурно, ливень.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет облачная погода, ночью +2°, днем +14°, дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +17°, дождь.

В Виннице сегодня будет +6°...+18°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +6°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+18°.

В Одессе 5 ноября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +17°.

В Херсоне в пятницу ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +10°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +9°...+22°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская