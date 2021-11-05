В Украине из-за тумана объявили І уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"5 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
Также, по данным ведомства, туман ожидается в Киеве и Киевской области.
"В Киеве и области 5 ноября туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый)",- говорится в предупреждении.
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Винницкой и большинстве районов Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Донецкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине 5 ноября
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +18°, небольшой дождь.
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +12°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.
В Тернополе 5 ноября ночью будет +4°, днем +14°, пасмурно, ливень.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°, сильный дождь.
В Ивано-Франковске будет облачная погода, ночью +2°, днем +14°, дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +17°, дождь.
В Виннице сегодня будет +6°...+18°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу будет ночью +6°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+18°.
В Одессе 5 ноября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +17°.
В Херсоне в пятницу ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +10°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +9°...+22°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.
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