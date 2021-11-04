Сегодня, 4 ноября, почти по всей Украине ожидается густой туман.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
"Утром 4 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Также, по данным синоптиков, 4 ноября в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, большинстве районов Черновицкой, Волынской, Ривненской и Житомирской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине 4 ноября
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +11°, днем +13°.
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +14°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +14°, ливень.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +15°, ливень.
В Тернополе 4 ноября ночью будет +9°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°.
В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +16°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+16°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.
В Виннице сегодня будет +10°...+16°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг будет ночью +11°, днем +15°, небольшая облачность.
В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +14°.
В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +9°...+15°.
В Одессе 4 ноября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +15°.
В Херсоне в четверг ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Сумах температура воздуха составит +8°...+14°, небольшая облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +12°...+20°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +17°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +17°.
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