С 16 ноября атмосферные фронты циклона принесут осадки преимущественно в виде мокрого снега с дождем, говорит синоптик.

Кандидат географических наук и синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что на этой неделе выпадет снег, Украину накроет осеннее похолодание. Он говорит, что заснежить может уже после 15 ноября.

В своем прогнозе для Meteoprog синоптик рассказал, что в начале недели ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков.

Затем, со среды, 16 ноября, атмосферные фронты циклона принесут осадки преимущественно в виде мокрого снега с дождем, а также дальнейшее понижение температуры воздуха практически по всей Украине. Ночью в северных и западных областях, днем в большинстве регионов страны пройдут осадки в виде дождя, местами - с мокрым снегом.

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В четверг, 17 ноября, малоподвижные атмосферные фронты принесут осадки в виде дождя с переходом в снег и мокрый снег. На Харьковщине даже ожидается временный снежный покров.

18 ноября в северной части страны местами выпадет небольшой снег. На остальной территории страны без осадков.

Также Кибальчич рассказал, какой погоды ждать украинцам на выходных 19-20 ноября 2022 года:

"На выходные, 19 - 20 ноября, сохранится холодная погода с ночными температурами около -8…-3°С, дневными около 0°С. Существенных осадков не предвидится, только днем в воскресенье в Одесской области и Крыму пройдет небольшой дождь с мокрым снегом".

Похолодание в Украине: прогноз синоптика Натальи Диденко

Как прогнозировала Диденко, в Украину с понедельника, 14 ноября, придет похолодание, на этой неделе ожидается снег во многих регионах.

По ее словам, температура с понедельника будет падать постепенно - в понедельник-вторник до +3...+ 8°C, а с четверга - до -3°C...+4°C. 16-17 ноября температура снизится до "минусов", будет идти мокрый снег, говорит синоптик.

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